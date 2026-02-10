日本マクドナルド（東京都新宿区）が、新作のホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」を、2月18日から期間限定で発売します。

【画像】うわ…おいしそ！ コチラがザクもち・カスタードとろ〜りな「クリームブリュレホットドーナツ」です！ 食べたい！！（5枚）

「クリームブリュレホットドーナツ」はキャラメル風味のもっちりしたドーナツに、ザクザクのワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌ（薄い焼き菓子を砕いたもの）をちりばめて、クリームブリュレのキャラメリゼを表現。ドーナツの中には、北海道産牛乳を使用したとろけるカスタードクリームが入っています。

同社は新商品について「寒い冬だからこそ、暖かい店内やおうちの中で『プレミアムローストコーヒー』やホットドリンクとともに、心も温まる『クリームブリュレホットドーナツ』をぜひマクドナルドでお楽しみください」とアピールしています。

同月17日からは、「あのちゃん」としても知られる、あのさんが出演する新テレビCMが放送開始。フランス映画のような世界観で、「クリームブリュレホットドーナツ」を楽しむあのさんの姿が見られます。

また、1000円分の「マックカード」が当たるキャンペーンが、同社の公式「X」アカウントで実施されます。

価格は260円（税込み）〜。全国の店舗（一部店舗を除く）で3月中旬まで販売予定です。