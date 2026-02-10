10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数463、値下がり銘柄数100と、値上がりが優勢だった。 個別では窪田製薬ホールディングスがストップ高。ＳＡＡＦホールディングス、アールプランナー、エクサウィザーズ、サスメド、Ｋｕｄａｎなど15銘柄は昨年来高値を更新。リンクバル、レナサイエンス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、オンコリスバイオファーマ、ノイル