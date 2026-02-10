10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数463、値下がり銘柄数100と、値上がりが優勢だった。



個別では窪田製薬ホールディングス<4596>がストップ高。ＳＡＡＦホールディングス<1447>、アールプランナー<2983>、エクサウィザーズ<4259>、サスメド<4263>、Ｋｕｄａｎ<4425>など15銘柄は昨年来高値を更新。リンクバル<6046>、レナサイエンス<4889>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ノイルイミューン・バイオテック<4893>は値上がり率上位に買われた。



一方、コージンバイオ<177A>、インフォメティス<281A>、クラシコ<442A>、スマレジ<4431>、ビズメイツ<9345>など6銘柄が昨年来安値を更新。ＺＥＴＡ<6031>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、ビーマップ<4316>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>、ＲＯＸＸ<241A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

