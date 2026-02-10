ÂÀÅÄÆî¾®³Ø¹»ÂÎ°é´Û¹â¾¾»ÔÂÀÅÄ²¼Ä® 2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¹áÀî¸©¤Î18ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©Áªµó´ÉÍý°÷²ñ¤¬¸©Æâ2»Ô2Ä®¡¢4¥«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤ÇÃê½ÐÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¹áÀî¸©¤ÎÇ¯ÂåÊÌÅêÉ¼Î¨¡ÊÃê½Ð¡Ë¤Ï¡¢18ºÐ¤¬63.79¡ó¡¢19ºÐ¤¬30.91¡ó¤Ç¡¢10Âå¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ47.79¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ï¡Ö¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀï¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ10Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÎÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»3Ç¯