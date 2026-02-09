英『BBC』によれば、ボンの状態は安定しているという(C)Getty Images現地時間2月8日、ミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降が行なわれた。女子米国代表のリンゼイ・ボンがスタート直後に転倒し、起き上がることが出来ず、ヘリコプターで緊急搬送される事態となった。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！41歳のボンは、大会開催直前の1月30日、ワールドカップ（W杯）で転倒