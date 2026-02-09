帝国の組織力現地時間1月21日、ロサンゼルス・ドジャースが米FA市場のトップクラスにランキングされていた強打堅守の外野手、カイル・タッカー（29）と正式に契約を結んだ。そのまま入団会見も行われたのだが、彼が語ったのは“帝国の組織力”だった。【写真を見る】ロバーツ監督も笑顔！米FA市場でトップクラスのタッカー獲得に沸くドジャース「ドジャースはトップから現場に至るまで、全てが一流だと感じている。フロントス