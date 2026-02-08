今夜6時30分から放送予定の日曜プラチナアワー「“コレは本物か！？”衝撃UFO映像37連発」。【動画】人類以外のミイラがクローン技術によって復活！？「やりすぎ都市伝説 〜配信特別編ディレクターズカット版〜」▽江戸時代に漂着したUFO！？「うつろ舟」伝説の真相に迫る！1803年に円盤型物体が漂着した「うつろ舟」伝説。世界的なUFOブーム以前から存在する資料が15点存在する中、今回埼玉で新たな資料が発見されテレビ初