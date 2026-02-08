コロンビアで回収された“意思を持つ”謎の飛行球体「ブガ・スフィア」一体誰が作ったのか！
今夜6時30分から放送予定の日曜プラチナアワー「“コレは本物か！？”衝撃UFO映像37連発」。
【動画】人類以外のミイラがクローン技術によって復活！？「やりすぎ都市伝説 〜配信特別編ディレクターズカット版〜」
▽江戸時代に漂着したUFO！？「うつろ舟」伝説の真相に迫る！
1803年に円盤型物体が漂着した「うつろ舟」伝説。世界的なUFOブーム以前から存在する資料が15点存在する中、今回埼玉で新たな資料が発見されテレビ初公開！利根川を通じた情報の信憑性を裏付ける、衝撃の歴史ミステリー。
▽アメリカ防総省も注目!福島・UFO多発の謎に迫る！
米国防総省が注目するUFO多発地帯・福島。世界的な「UFOの里」飯野町を中心に、芸能人の目撃証言や衝撃映像、磁場と飛来の関連性も！科学で解けない福島の空の謎に迫る。
米国専門機関AAROが公開した「ミサイルを無効化する球体」やパイロット証言に基づく信憑性の高い衝撃映像の連続！さらにアメリカ議会での証言や目撃された多様な形状の未確認異常現象「UAP」とは！？
コロンビアで回収された“意思を持つ”謎の飛行球体「ブガ・スフィア」。一体誰が作ったのか？分析で判明したのは現代科学を凌駕する未知の内部構造・・・
日曜プラチナアワー「“コレは本物か！？”衝撃UFO映像37連発」の放送は今夜6時30分から！お楽しみに！
出演者
チョコレートプラネット
平子祐希(アルコ&ピース)
丸山桂里奈