SNSの総フォロワー数700万人超のタレント・なえなのが失恋で髪を切ったほろ苦い思い出を披露。また、そこから「ボブにしてからのほうがモテた」というエピソードを明かした。【映像】なえなの 新しい髪型の方がモテた理由2月7日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#1のスタジオトークで、「失恋したら髪を切るか」が話題に。お笑いコンビ・見取り図のリリーから質問を受けたなえなのは「ある！」と一言で回答。「過去の自