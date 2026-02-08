SNSの総フォロワー数700万人超のタレント・なえなのが失恋で髪を切ったほろ苦い思い出を披露。また、そこから「ボブにしてからのほうがモテた」というエピソードを明かした。

【映像】なえなの 新しい髪型の方がモテた理由

2月7日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#1のスタジオトークで、「失恋したら髪を切るか」が話題に。お笑いコンビ・見取り図のリリーから質問を受けたなえなのは「ある！」と一言で回答。「過去の自分を断ちたい、新しい自分に生まれ変わりたいと思って切ったことありますね」と打ち明けた。

辛い失恋を経験したものの、なえなのは「でも、ボブにしてからの方がモテた！」と逆転にニヤリ。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレント・モデルの本田紗来ら女性MC陣は「かわいい！」「似合うもん」と、なえなののボブスタイルを絶賛した。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリ（賞金300万円）が決定する。櫻井となえなの、本田が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてリリー、第1話ゲストに須賀健太が登場した。