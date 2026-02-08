ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は東京都内にある温泉施設の食事処で働いてみた。（ライターみやーんZZ）連載『タイミーさんが見た世界』をフォローすると、最新記事の更新をメールでお知らせします。今回の職場はカラオケ付きの食事処氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイト。今回は、東京都内のとある温泉の食