Snow Man向井康二が、スノーボードを楽しむ動画が2日連続で公開された。 ■「途中スーしたよね？」 まず公開されたのは、雲ひとつない青空の下、見事なテクニックで、ダイナミックかつ華麗にゲレンデを滑り降りる向井康二の姿が捉えられたムービー。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの「STARS」に乗せて届けられる美しくスピード感溢れる映像は、まるでスキー用品