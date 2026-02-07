Snow Man向井康二が、スノーボードを楽しむ動画が2日連続で公開された。

■「途中スーしたよね？」

まず公開されたのは、雲ひとつない青空の下、見事なテクニックで、ダイナミックかつ華麗にゲレンデを滑り降りる向井康二の姿が捉えられたムービー。

Snow Manの「STARS」に乗せて届けられる美しくスピード感溢れる映像は、まるでスキー用品のTVCMのよう。ずっと観続けていてもまったく飽きない素晴らしい映像となっている。ワザがうまく決まって、カメラに、おなじみの“スー”のポーズをとる（もちろん滑りながら）のも向井康二ならでは。そんな、向井に並走しながらカメラを回している撮影者もすごい。

動画のラストにはリフトの中で、マグネット式のゴーグルを外して、なんとも言えない表情を見せて、また付ける（笑）というおまけ映像も。

コメント欄は「かっこいいとかわいいの渋滞」「何でもそつなくこなしてしまう多趣味で多彩な康二、ほんとに尊敬する」「ほんとにかっこいい。だいすき」「途中スーしたよね？ めっちゃかっこいい！」「すーぐスーするー！！！ 最後のおまけも最高やわ」と愛情溢れるコメントで溢れている。

■ノーリアクションのカメラマンに向かって「もしもし？」

続けて公開され二日目の動画は、声なし・映像のみの構成だった1日目とは違い、おしゃべり多め。

「安全第一で。今日はカービング重視で」との発言の直後に、なかなかのワザを決めてしまう向井康二。カメラマンが「初っ端から技っぽい事やってましたけど？」とツッコむと、向井が、甘えん坊な表情＆カメラ目線で「ばぶ」とひと言（笑）。

ファンは「全体的にめちゃくちゃかっこいいのに、途中の“ばぶ”がかわいすぎてそこから進めません」「途中で“ばぶ”の康二くん、かわいすぎてメロメロだよ」「ばぶ、好きだーーーーー！！」「一瞬、ばぶこじさん映ってましたよね。自覚ありで助かります」「ばぶ、自分で入れたの!?」と大ウケだ。

その後は、視界が厳しい、なかなかの吹雪のなか、見事なライディングでゲレンデを滑降（転倒シーンもあり）。そして、リフトに乗りながら、「雪舞ってる！ ほんま！ 会場のファンの歌声ぐらい舞ってた。綺麗やった」とアーティストならではの表現でキメたあと、ノーリアクションのカメラマンに向かって「もしもし？」（笑）。らしさ満点の動画となっている

ファンからは「2日連続スノボ動画うれしすぎる」「康二くんの声入りで最高のかっこいい動画で心が癒されました」「きゃーおかわりも最高」「雪で視界が悪いなか、すごい上手に滑れてて本当にかっこよすぎ」「吹雪のなか、どんどん滑っていく康二くん、ほんと尊敬だよ」「ほんとに雪が似合う」と、絶賛の声が続々と書き込まれている。