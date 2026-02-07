Photo: 山粼 舞 ROOMIE 2025年11月25日掲載の記事より転載 カメラを持ち歩くときの必需品、カメラバッグ。機能性はもちろん大事。でも、ゴツいデザインのものが多くて、なかなか気に入るものに出会えていませんでした。気軽に持ち歩けて、普段使いもできて、でもカメラをしっかり守れること。この3つは絶対にゆずれないポイント。そんな条件にぴったりのカメラバッグに、やっと出会え