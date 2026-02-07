ミラノ・コルティナ五輪は６日（日本時間７日）、大会２日目を迎える。日本勢が出場する競技で注目を集めるのはスノーボード・ビッグエア、ジャンプ女子ノーマルヒルだ。日本時間８日午前３時３０分からスタートする決勝には４人が出場。同６日の予選を１位で突破した荻原大翔（２０）に日本選手団メダル第１号の誕生が期待される。また日本勢で表彰台を独占する可能性もある。ジャンプ競技は女子ノーマルヒルが行われる。２