アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、2試合連続でボイコットを敢行した。C・ロナウドは、アル・ナスルがサウジアラビアの公共投資基金（PIF）の所有している他の3クラブ（アル・ヒラル、アル・アハリ・サウジ、アル・イテハド）と同様の財政支援を受けていないことに不満を持ち、2日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ（SPL）第20節のアル・リヤド戦（◯1−0）をボイコットした。