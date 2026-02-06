23年京都ハイジャンプを制したダイシンクローバー（セン10＝戸田、父キンシャサノキセキ）が6日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は乗馬（行き先は未定）になる予定。18年夏に栗東・安田隆行厩舎所属でデビューし、通算44戦6勝（平地14戦2勝、障害30戦4勝）、獲得賞金は1億6466万4000円。23年中山グランドジャンプで3着に入り、続く京都ハイジャンプでJ・G2制覇を飾った。1月10日の牛若丸ジャンプS10着がラストランになった