ドラゴンゲート５日の後楽園ホール大会でストロングマシーンＪが藤波辰爾（７２）を招へいして、アジアタッグ王者の望月成晃（５６）、ドン・フジイ（５５）組へ挑戦することを宣言した。Ｊは名レスラー、スーパー・ストロング・マシン（Ｓ・Ｓ・マシン）の実の息子だ。この日は所属するユニット「ナチュラルバイブス」のＫｚｙ、Ｕ―Ｔ、ＧｕＣ（柳内大貴）、＠ＫＥＹ（佐原明浩）と組んで、「ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ」の豹＆Ｂ