ミラノ・コルティナ五輪に出場するフィギュアスケート団体の日本代表メンバーが発表されました。6日から始まるフィギュアスケートの団体はこの日、初日のメンバーを発表。女子ショートプログラム（SP）は坂本花織選手が出場、アイスダンスのリズムダンスは吉田唄菜選手・森田真沙也選手組、ペアスケートのSPは三浦璃来選手・木原龍一選手組が起用されます。この日公開練習を行った坂本選手は「フィギュアは明日からスタートするの