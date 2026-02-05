俳優「伊藤英明」が明かした愛車とは2026年1月17日に放送されたロケバラエティ番組「ごぶごぶ（関西ローカル）」に、俳優の伊藤英明さんが出演しました。今回の放送では、MCを務めるお笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功さんとともに、大阪のグルメを巡りつつ、ドライブ企画も展開されました。【画像】超カッコイイ！ 「伊藤英明」×「”高級”スポーツカー」を画像で見る！そのなかで伊藤さんの愛車について触れられる場面