#Mooove!の姫野ひなのが「ヤングキングBULL」で初表紙を飾り、アザーカットが公開された。 #Mooove!「ヤングキングBULL」 #Mooove!「ヤングキングBULL」 姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、担当カラーは青色。SNS総フォロワー数は200万人を超え、TikTokドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演中。さらに、日頃から前向きな姿勢を大切にしており、SNSでは自身が作ったポジティブ変換ワード「#ひなポ