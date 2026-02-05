#Mooove!の姫野ひなのが「ヤングキングBULL」で初表紙を飾り、アザーカットが公開された。

#Mooove!「ヤングキングBULL」

姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、担当カラーは青色。SNS総フォロワー数は200万人を超え、TikTokドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演中。さらに、日頃から前向きな姿勢を大切にしており、SNSでは自身が作ったポジティブ変換ワード「#ひなポジ」も話題となっている。

グループとしては、2024年に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」 のメインステージ争奪戦で優勝し、デビュー当初から目標としていたTIFメインステージ出演を果たした。2025年5月に結成2周年を迎え、7月9日には初のCDをリリース。その後、4都市9会場でリリースイベントを開催し、あわせて8都市8公演の全国ツアーを完走した。

さらに、2025年8月には京セラドーム大阪で開催された 「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」 に初出演。そして、12月13日には、グループ史上最大キャパシティとなるLINE CUBE SHIBUYAで、新メンバーを迎えてのツアーファイナルを開催した。

姫野ひなの コメント

◆「ヤングキングBULL」初表紙出演おめでとうございます。

ありがとうございます！

初めて「ヤングキングBULL」さんに登場させていただけるだけでなく、いきなりの初表紙ということで、お話を聞いた時は本当にびっくりしました！

そして、2月12日（木）にはオンラインサイン会も開催させていただくことになりました！

この機会に、都内にお住まいの方以外でも、全国のたくさんの方にひなののサイン入りをお迎えしてもらえたら、とってもうれしいなって思っています。

画面越しに皆さんとお会いできるのを楽しみにしています！

◆今回の撮影ではいつもの笑顔に加え、クールな表情や大人っぽい雰囲気もありましたが、いかがでしたか？

ヤングキングBULLさんらしいスカジャン、私、人生で初めて着ました!!!

それに#Mooove!というアイドルグループで活動してるのですがメンバーカラーが青色で、メンバーカラーのスカジャンでなんだかうれしかったです！

いつかメンバーみんなでメンカラのスカジャンきたらカッコ良さそうだなーって笑

衣装は他にも、一足早いバレンタインにちなんで甘くてキュートなものも着させていただいたんです。

スカジャンの「強めな大人」と、バレンタインの「甘い可愛さ」のギャップに、皆さんの脳みそがクルクルしてキュンキュンしちゃうかもです！

ぜひ楽しみにしていてください！笑

◆12月に新メンバー3人が加わり、7人体制となった#Mooove!ですが、7色の個性が混ざり合って生まれた新しい魅力を教えてください。

新メンバーが加わったことで、グループのエネルギーがより一層パワフルに、そしてにぎやかになりました！

実は新メンバーの中に私の実の妹も加入して、今は一緒に活動しているんです！

リーダーとして今一番感じている魅力は、この「7色の個性」が混ざり合うことで、表現の幅がぐんと広がったことです！

それぞれの得意なところをさらに伸ばして、不得意なところはみんなでカバーし合う！

そんな風に支え合いながら、今の私たちだからこそ魅せられる熱いステージができているなと感じています！ 一人ひとりの個性が重なって、より強くなった新体制#Mooove!のパワーを、ぜひたくさんの方に体感してほしいです！

◆初めて表紙で姫野さんを見かけて手に取ってくれた方、そして、ずっと応援し続けてくれている皆さんへポジティブ全開なメッセージをお願いします。

どんな悩みもポジティブに変換することが得意で…だからもし悲しいこととかどうにもできないことがあったらひなのを宿してみてくれたらうれしいです！

ひなのがずっとそばにいます！

一緒に幸せになろうね！

カメラマン：LUCKMAN

©少年画報社

