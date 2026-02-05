PL学園出身・藤田怜監督が重視する「量」…地味な基礎練習が生む効果子どもたちには「質より量」を大切にしてほしい――。こう口にするのは、2025年に設立された中学硬式野球チーム「東京小岩ボーイズ」で指揮を執る藤田怜監督だ。非科学的な練習を省き、効率のいい練習を行うことには賛成だが「基礎や体力があるから技術が身につく」と、子どもたちには日々の積み重ねの大切さを説いている。藤田監督がこだわるのが「量」だ。