3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。連覇を目指す侍ジャパンは、確定していなかった最後の枠に吉田正尚（レッドソックス）を選出。これでメンバー30人が出そろった。今大会の侍ジャパンには過去最多となるメジャー組9人が集結した。前回大会を経験した選手も多く、連覇への期待は高まる一方だ。メジャー組からは移籍1年目の村上宗隆と岡本和真も参戦予定で、現時点でベストに近い布陣といえるだろう