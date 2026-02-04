6人組YouTuber・東海オンエアのゆめまるが、メンバーに新居をお披露目した。【映像】ゆめまるの大豪邸や妻と子どもたち（複数カット）2021年6月13日に結婚を発表し、4歳と1歳、2人の子どもがいるゆめまる。2026年1月12日に新居が完成したことを報告し、広々したリビングルームやサウナに入っている写真を公開していた。完成した大豪邸のルームツアーに反響2月2日に更新された東海オンエアのサブチャンネルでは、「ゆめまるが