【スシロー×「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」コラボキャンペーン】 期間：2月4日～2月23日 あきんどスシローは、回転すしチェーン「スシロー」において、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」とのコラボキャンペーンを2月4日より開催する。 2026年3月に原作第7部アニメの配信