あきんどスシローは、回転すしチェーン「スシロー」において、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」とのコラボキャンペーンを2月4日より開催する。

2026年3月に原作第7部アニメの配信が決定している人気シリーズ「ジョジョの奇妙な冒険」から、「スターダストクルセイダース」とのコラボがスタート。今回のコラボでは、登場キャラクターの描き下ろしグッズ付きの商品などが提供される。

今回、メディア向けの試食会にてコラボメニューやグッズなどを一足先に撮影できる機会を得たので、本稿では撮り下ろしで紹介していく。

□スシロー×「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」コラボキャンペーンの予告ページ

コラボ限定ピック付き商品

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ

販売期間：2月4日～コラボ限定ピックの手配総数55.2万枚分が完売次第終了

価格：260円～

スシローの定番人気No.1のまぐろを食べ比べできる一皿にコラボ限定ピック（全9種のうち1種）が付いてくる。盛り合わせ内容は赤身・煮切り醤油漬けが一貫ずつとなっている。

「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ」 価格：260円～

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り

販売期間：2月4日～コラボ限定ピックの手配総数35.6万枚分が完売次第終了

価格：260円～

個性的な創作すしにコラボ限定ピック（全9種のうち1種）が付いてくる。サーモンの旨みに明太子の辛みと塩味のアクセント、マヨのコク、全体の香ばしさが重なり合う、満足感のある一皿となっている。

「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り」 価格：260円～

【コラボ限定ピック】

キャラクターとそのスタンドの立ち絵がピックに！

裏には作中の印象深いセリフなどが記載されている

ピックは全部で9種類

文字だけで名シーンが蘇る……！

コラボ限定ステッカー付き商品

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ～りチーズのフライドポテト

販売期間：2月4日～コラボ限定ステッカーの手配総数31.1万枚分が完売次第終了

価格：350円～

チーズソースをかけたフライドポテトにコラボ限定ステッカー（全7種のうち1種）が付いてくる。フライドポテトは提供直前での店内揚げとなっており、外はカリッと中はホクホクに。チーズソースのコクがプラスされ、より深い味わいを楽しめる。

「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ～りチーズのフライドポテト」 価格：350円～

コラボ限定ステッカーはブラインドパッケージで提供される

ステッカーは「ジョジョ」らしいカラフルな色合いでかっこいい！

ステッカーの種類は全部で7種

裏面もクール！

スシローで利用できる5%OFFクーポンが同封されている。お得に食事を楽しめるのでぜひ利用しよう。クーポンの利用期間は3月2日から3月31日まで

コラボ限定トラベルステッカー付き商品

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り

販売期間：2月4日～コラボ限定トラベルステッカーの手配総数14.7万枚分が完売次第終了

価格：980円～

おすし5種の盛り合わせにコラボ限定トラベルステッカー（全7種のうち1種）が付いてくる。盛り合わせ内容は、塩レモンの風味でさっぱりと味わえる炙り生サーモン、サーモンバジルモッツァレラ、生ハムとイタリアンテイストのおすしに数の子バラコをトッピングした大えび、ランプフィッシュキャビアをトッピングしたえんがわとバラエティ豊かな組み合わせとなっている。

「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り」 価格：980円～

コラボ限定トラベルステッカーはブラインドパッケージで提供される。パッケージもしっかりとした特別なものになっていてかっこいい！

ステッカーは縦長で存在感のあるサイズ！ トランクなどに貼ることでかなり目立ちそうだ

ステッカーの裏にはグッズが当たるキャンペーンに応募できるコードが印字されているので忘れずにチェックしておこう

ステッカーは全7種。全部集めたくなるコレクション性の高いものとなっているので、友人同士で交換し合ったりするのも楽しそうだ

コラボ限定プレート付きソフトドリンク

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク

販売期間：2月4日～コラボ限定プレートの手配総数16.2万枚分が完売次第終了

価格：1,300円～

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください

コラボ期間中、コラボ限定プレート（全4種のうち1種）がもらえるソフトドリンクが販売される。プレートはブラインドパッケージで提供され、内容はプレートと折りたたみ式の台座が1つずつ同梱。普段使いのお皿としてだけでなく、立て掛けてディスプレイを楽しむこともできる。

対象となるドリンクはホワイトウォーター、ホワイトソーダ、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラ（一部店舗では対象ドリンクが異なる）となる。

「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク」 価格：1,300円～

コラボ限定プレートはブラインドパッケージで提供される。パッケージもかっこいい！

こちらがプレート表面だ

裏にはコラボロゴが印字。ここだけでしか手に入れることができない限定アイテムとなっている

パッケージの中には組み立て式の台座が付属

台座は折りたたんで留め具をカチっとはめるだけの簡単仕様だ

台座に立て掛けてみるとこんな感じ

プレートは全部で4種類。ファンであればコンプリートしたくなるアイテムとなっている

(C)A&L/S,JOJO SC