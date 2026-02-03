廃棄される予定のインフルエンザワクチンを自宅に持ち帰り、家族に接種した医師が停職処分を受けました。 【写真を見る】医師がインフルエンザワクチンを持ち帰り…家族3人に接種 停職1か月の懲戒処分 ｢病院に連れていくのが手間だった｣ 東名古屋病院 停職1か月の懲戒処分を受けたのは、名東区にある国立病院機構東名古屋病院の50代の女性医師です。 持ち帰るところを職員に目撃され発覚 国立病院機構東海北陸グルー