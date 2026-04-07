動物病院の待合室は独特の雰囲気があるのではないでしょうか。緊張した面持ちの飼い主と、不安げなペットたち……そのなかにベビーカーを押した親子の姿があると、ざわつきを覚えるママもいるようです。『動物病院なのにベビーカーで小さい子を連れてくるママ、迷惑では？子どもがぐずってうるさいから病気のペットも興奮する。子どもは置いてきてほしい』投稿者さんは、子どもの泣き声や動きが、ただでさえ不安を抱えるペットを