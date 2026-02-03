タイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から、ジェラートのようにひんやりとした軽やかなつけ心地で、美しい発色が長時間続くティントリップ「ベイビーブライトジェラート アイスティント」が登場します。2026年2月25日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売を開始。2026年2月下旬より全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMSで順次発売が開始されます。ジェラー