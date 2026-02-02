5G対応エントリースマホ「AQUOS wish5 SH-M32」がAndroid 16に！シャープは2日、同社が展開している「AQUOS」ブランドにおける5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS wish5」のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）および楽天モバイル版「AQUOS wish5（型番：SH-M32）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年2月2日（月）よ