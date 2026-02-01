“通信の要”と言われる「海底ケーブル」。日本の国際通信の99％を担う重要なインフラだが、もしこれが切断されたらどうなってしまうのか――。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授の土屋大洋氏が解説する。海底ケーブルの損壊が頻発海底ケーブルは、海外の友人と連絡を取る時、YouTube動画を見る時、金融取引の際などに使われています。いま、それらが損壊する事案が日本に近い東シナ海や南シナ海で頻繁に発生しており、