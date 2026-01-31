法務省はきょう（1月31日）、岡山市で2006年に男子大学生2人が集団暴行を受けて殺害された事件で、殺人などの罪に問われ死刑が確定していた小林竜司死刑囚（41）が、収容先の大阪拘置所で死亡したと明らかにしました。法務省によりますと、小林死刑囚はきょうの朝、起床時の職員の呼びかけに応じず、職員が確認したところ呼吸をしていなったというこです。小林死刑囚は病院に搬送されましたが、午前8時38分ごろに死亡が確認されま