ニューストップ > 国内ニュース > 10分以上も罰ゲームで排泄物を食べさせ…大阪トレカ店の鬼畜リンチ内… トレーディングカード 集団暴行 感電 国内の事件・事故 時事ニュース 文春オンライン 10分以上も罰ゲームで排泄物を食べさせ…大阪トレカ店の鬼畜リンチ内容 2025年10月15日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪市内のトレーディングカード店を巡る事件について文春が伝えた オーナーら3人が元同僚の男性への強要や暴行の疑いで逮捕されていた 裁判では、排泄物を混ぜた食品を無理やり食べさせる様子が明かされたそう 記事を読む おすすめ記事 《ご公務では相応しくないの指摘も》佳子さま 注目集めた“ボディラインくっきり”ワンピースに擁護の声、海外王室では「スタンダード」か 2025年10月15日 16時0分 「ブスで客がつかないから風俗で働くか立ちんぼするか選べ」ガールズバー店長の男ら2人が“管理売春”か GPSで行動監視し「無断休憩」確認すると暴行も 東京・池袋 警視庁 2025年10月15日 17時24分 山形県の「くら寿司」でまたも迷惑行為 女子高生は特定され大炎上「歪んだ正義」「厳格に対応して欲しい」ネット紛糾 2025年10月15日 20時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 歌手のサンディーさんが死去 34歳 日本向けの台湾観光PR動画を自主制作 2025年10月15日 20時10分