亡くなった男性は壮絶な暴行を受けていたようだ。死因は内臓損傷による出血性ショック。他にも骨折した形跡や複数の皮下出血も確認された――。３月10日、千葉県警捜査１課が殺人の疑いで逮捕したのは土木会社社長の前田敏樹（34）、従業員の宮園久（37）、同・小西滉希（23）の３容疑者だ。３人は’24年８月25日の夜８時から９時半ごろ、同僚の39歳（当時）男性Ａさんに暴行を加え殺害したとされる。「事件現場となったのは、社員