福岡県警東署は1月8日午後1時28分、福岡市内のマンションの一室で傷病人を発見した。すぐさま病院へ搬送されたが、およそ2時間後に死亡。のちに住人で大学生の男性（22）と判明し、司法解剖の結果、死因は外傷性ショックだった。【写真】「スパーリングをしていた」不可解な証言…男性死亡の事件現場「スパーリングをしていた」知人男性が証言地元紙の社会部記者が、発見に至る経緯についてこう語る。「男性と一緒にマンション