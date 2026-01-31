スポニチスポニチアネックス

「クルミッ子」などの鎌倉紅谷が大丸東京店を閉店へ ファンから惜しむ声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「クルミッ子」などで知られる鎌倉紅谷が、大丸東京店の閉店を発表した
  • 2月28日をもって閉店するといい、契約期間の満了に伴うものだと報告
  • ファンからは「残念です」「ショックすぎる」など惜しむ声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 女子コンクリ事件 元少年の現在
  2. 2. 国宝がワースト1位 共感の声も
  3. 3. 活動休止中の人気声優 廃業発表
  4. 4. JASRACに約480万円支払いせず
  5. 5. 香港で現金強奪 男女6人逮捕
  6. 6. マッキー買って「マツキニ」物議
  7. 7. 「普通の交際関係じゃないなと」600万円支払った被害女性が怒り…ホストの身分隠してマッチングアプリで客引きした疑いで27歳の男逮捕
  8. 8. 讃岐うどんを食べて育ったウニ
  9. 9. 女の敵 孝太郎のデートドン引き
  10. 10. 随分とやつれ…秋篠宮さまに異変
  1. 11. 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】
  2. 12. ジャングリア半年間の入場者判明
  3. 13. 石原さとみ&木村拓哉 CMが物議
  4. 14. 羽月容疑者は「ヤな選手だった」
  5. 15. カルディの「最強調味料」1位
  6. 16. 中央競馬中継 無料ネット配信へ
  7. 17. リカバリーウェアが爆発的に流行
  8. 18. 高市氏へ謝罪要求「頭を下げて」
  9. 19. 鈴木奈々「ラブホ通い」の過去
  10. 20. 小栗旬 NHK局内で別格扱いか
  1. 1. 女子コンクリ事件 元少年の現在
  2. 2. JASRACに約480万円支払いせず
  3. 3. マッキー買って「マツキニ」物議
  4. 4. 「普通の交際関係じゃないなと」600万円支払った被害女性が怒り…ホストの身分隠してマッチングアプリで客引きした疑いで27歳の男逮捕
  5. 5. 讃岐うどんを食べて育ったウニ
  6. 6. 随分とやつれ…秋篠宮さまに異変
  7. 7. 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】
  8. 8. カルディの「最強調味料」1位
  9. 9. リカバリーウェアが爆発的に流行
  10. 10. 『ホーム・アローン』母親役のキャサリン・オハラさんが死去
  1. 11. 連絡先交換にLINEは古い? 9割超
  2. 12. ファミレスで食事 26人に食中毒
  3. 13. 520億の赤字転落へ 資生堂で何が
  4. 14. JR名古屋駅で列車から煙 一時騒然
  5. 15. 「強くて怖い国」報道…ひどすぎ
  6. 16. いきなり殴られた 駅前で4人けが
  7. 17. 「チュウカクレン」略され…批判
  8. 18. 家族3人死亡「毎日が生き地獄」
  9. 19. 香港でも 大金巡る事件で急展開
  10. 20. 空前の「金ブーム」銀や銅も高騰
  1. 1. 衆院選 街頭演説に罵声集団
  2. 2. 駐車場を占拠→魔法の言葉で撃退
  3. 3. 富裕層の節税 国税庁が怒り心頭
  4. 4. 首相明言「土俵に上がらない」
  5. 5. 宝くじで3億円 20年で使い果たす
  6. 6. 自民に危機感&中道も突貫否めず
  7. 7. ひろゆき氏「日本は世界4位に」
  8. 8. 靖国神社でのポケモン催し批判
  9. 9. 認知症リスク上げる?意外な習慣
  10. 10. 高市政権に警鐘「右の右の人」
  1. 11. 田崎氏「ちょっと良すぎる気が」
  2. 12. 高市氏の名が32回も…疑惑に反論
  3. 13. 中道改革連合に早くも軋み発生か
  4. 14. 萩生田氏 集会で石破氏に恨み節?
  5. 15. 羽月容疑者 10日間の勾留決定
  6. 16. 中3女子不明 家族疑う投稿に苦言
  7. 17. 堀江氏「ついに日本の地上波が」
  8. 18. 「自民批判」音楽家の投稿相次ぐ
  9. 19. 「無効票」のおそれも･･･SNSで誤解を招く投稿“拡散”　投票用紙の書き方は？【それって本当？】
  10. 20. 火葬場では遺族の服装に注目する
  1. 1. 香港で現金強奪 男女6人逮捕
  2. 2. またか人気インフルエンサー拉致
  3. 3. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
  4. 4. 6人逮捕 被害者とされた1人含む
  5. 5. 「巨人症」苦しんだ韓女性3周忌
  6. 6. 中国、日本渡航自粛を呼びかけ
  7. 7. 靖国神社でポケカイベ→「冒涜」
  8. 8. 中国が強調「日米同盟つぶれる」
  9. 9. 日本人が現金5800万円盗難 香港
  10. 10. 中国 日本に中国国民保護を要求
  1. 11. 中国 イラン情勢めぐり米けん制
  2. 12. 母親「ジャマイカで娘が性被害」
  3. 13. カナダ潜水艦受注ドイツ勢優位か
  4. 14. 羽月容疑者逮捕 韓国でも注目
  5. 15. 香港の現金強奪事件で容疑者逮捕
  6. 16. 気温49度も 豪州襲う過酷な熱波
  7. 17. 「有病長寿ガール」さんが死去
  8. 18. 85%が米編入に反対も、残りは
  9. 19. バドミントン界に「タイの女神」
  10. 20. BRTが運行停止 事実上の撤退か
  1. 1. ジャングリア半年間の入場者判明
  2. 2. TDRの玄関口でガラガラ…なぜ
  3. 3. 「ウソのバス停」を設置したワケ
  4. 4. 亡き母準備の葬式 拒否した結果
  5. 5. パリでお好み焼き大ウケの理由
  6. 6. WAONポイント統合で何が変わる?
  7. 7. 【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに　「ネコの日バッグ」抽選販売
  8. 8. JAや農協を敵視する人たちの苦言
  9. 9. マイクロソフト 約55兆円減少
  10. 10. 「支給停止調整額の見直し」解説
  1. 11. 水道工事などの狩野組が破産
  2. 12. 駅ラーメン閉店 惜しむ声相次ぐ
  3. 13. オリエンタルランド 反落で反落
  4. 14. 政府・日銀「為替介入なかった」
  5. 15. 高収入だった人ほど陥る落とし穴
  6. 16. 中高一貫校で落ちこぼれ続出の訳
  7. 17. コメ使わない意外な恵方巻き登場
  8. 18. 中国による規制 日本にも打撃か
  9. 19. 世帯年収700万円でもらえる支援
  10. 20. 教員の修学旅行費 都道府県で差
  1. 1. スマホの容量不足を秒で解決
  2. 2. 一夫多妻 子を53人以上作りたい
  3. 3. 一夫多妻崩壊→正式「結婚」へ
  4. 4. IIJmio 3月31日で受付終了へ
  5. 5. ノースフェイスから日用品まで。AmazonスマイルSALEの売れ筋アイテムまとめ【2/2まで】
  6. 6. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
  7. 7. PS2のゲームをPCで動作させる
  8. 8. サイコム「Ryzen 7」CPU追加へ
  9. 9. ChatGPTから「GPT-4o」など旧モデルを削除へ　2月13日
  10. 10. モバ充出火原因 衝撃高温が上位
  1. 11. 元サッカー日本代表・小野伸二さんが語る「英語とサッカーの共通点」――短期間で成果を出す英語コーチング「イングリード」が選ばれる理由
  2. 12. 1万3千円 クランプ固定タップ
  3. 13. 東京ゲームショウ2014：展示会イベント恒例！おねいさんやキャラクターたち写真を撮ってきたよ（後編）【レポート】
  4. 14. なぜ武蔵野大学は通信制でデータサイエンスを始めるのか--社会人に向けた明確な答え
  5. 15. Amazon スマイルSALEで僕らがガチで買ったもの
  6. 16. IFA 2014：日本でも発売されるか？Huawei、6インチ「Ascend Mate7」や5.5インチ「Ascend G7」、サファイアガラス採用「Ascend P7」といったスマホなどを展示――海外版イエデンワも【レポート】
  7. 17. iPhoneなどで定額制音楽配信サービス「Google Play Music」を登録・解除は難しい！？AndroidやパソコンのWebブラウザーからのやり方もまとめて紹介【レポート】
  8. 18. iDOL Street ストリート生「トーキョー夢ぴよ組」が「東京アイドル劇場」定期公演を開始！彼女たちからのスペシャル動画も公開【レポート】
  9. 19. OXOの「お湯を注ぐだけでいいコーヒーメーカー」、もう手放せない
  10. 20. NTTドコモ、2014-2015冬春モデルを発表！スマホ7機種やタブレット2機種、ケータイ4機種、モバルー2機種、スマウォ2機種を投入――LTE-AvancedのCAによる下り最大225Mbpsなども提供へ
  1. 1. 中央競馬中継 無料ネット配信へ
  2. 2. テニス ジョコビッチ最年長V王手
  3. 3. 日本はもう我々見ていない 落胆
  4. 4. 5836万円…3連単で史上最高配当
  5. 5. 阪神 チケ転売者の会員取り消し
  6. 6. 307億円 大谷加入でケタ違いの富
  7. 7. 元幕内戦闘竜が死去 米国出身
  8. 8. バドで日本代表辞退相次いだワケ
  9. 9. 真美子さんのイヤリング 反響
  10. 10. 上沢巡り日ハムとSB監督バチバチ
  1. 11. ホンダとタッグも「遅れている」
  2. 12. MLBに「ABS」導入 歓迎する理由
  3. 13. 真美子さんのコート 再入荷待ち
  4. 14. 大谷 唯一獲り損ねている快挙は
  5. 15. 阪神の転売ヤー対策に喝采相次ぐ
  6. 16. 選抜高校野球 出場32校が決定
  7. 17. 真美子さん ディナーで着た服は
  8. 18. 元幕内・戦闘竜が死去　５６歳、引退後はプロ格闘家としてＰＲＩＤＥなどで活躍…横田基地で生まれ、セントルイスで生活
  9. 19. ミステリアスな、大谷の「素顔」
  10. 20. 中傷あったら対応 高野連が声明
  1. 1. 国宝がワースト1位 共感の声も
  2. 2. 活動休止中の人気声優 廃業発表
  3. 3. 女の敵 孝太郎のデートドン引き
  4. 4. 石原さとみ&木村拓哉 CMが物議
  5. 5. 羽月容疑者は「ヤな選手だった」
  6. 6. 「死ぬかと思った」渡邊渚が告白
  7. 7. 鈴木奈々「ラブホ通い」の過去
  8. 8. 高市氏へ謝罪要求「頭を下げて」
  9. 9. 小栗旬 NHK局内で別格扱いか
  10. 10. 三ツ矢雄二 泥酔で転倒し大けが
  1. 11. 母親役務めた米俳優死去に…悲痛
  2. 12. 報道にゾッ…フジTVが相当深刻か
  3. 13. 「トモコレ」一部共有機能を制限
  4. 14. ゆりやん 難関大学卒だと明かす
  5. 15. リュウジ 無添加への賛美に苦言
  6. 16. 鼻の中にも歯あった 衝撃の告白
  7. 17. ミヤネ屋ライバルに、呆れ声噴出
  8. 18. 佐藤輝明の強気な姿勢が議論呼ぶ
  9. 19. 木村拓哉 首相に掛けられた言葉
  10. 20. 元阪神・井川慶氏が俳優デビュー　ミステリー映画で本人役「普段とは違う自分を見ていただけたら」
  1. 1. 白バイ憧れて…過酷な警官への道
  2. 2. 高市首相の着用ダウンを特定
  3. 3. ハマりそう...コストコのパン
  4. 4. ドライブデート中、山に置き去り
  5. 5. 名探偵コナン ランドセルが登場
  6. 6. アプリ婚活の「地獄」と「迷い」
  7. 7. 【ユニクロのチラシ】新作ヒートテックに優秀ポロニットまで...カジュアル防寒ウェアがたっぷり値下げ。《29日まで》
  8. 8. 新しい「さくら」は力強い香りへ
  9. 9. 「安全基地」で育む必要性…訴求
  10. 10. 偉そうな夫 離婚危機で頭真っ白
  1. 11. 「ラクなのに効く」理想の体へ
  2. 12. 定説の黒をブラウンに置き換え
  3. 13. 2分腹筋でぽっこりお腹に終止符
  4. 14. どこか懐かしい ご褒美プリン
  5. 15. 名古屋の推し活女子必見のカフェ&プラン！究極のガトーショコラ付で行列必至の大人気
  6. 16. ユニクロ 人気パンツの魅力
  7. 17. 12星座占い 今日の運勢は?
  8. 18. 「パパの育休」危機乗り越えた夫
  9. 19. 年賀はがきの当選番号が決定
  10. 20. ハリポタ常設店が東京駅に登場へ

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得