「クルミッ子」などの鎌倉紅谷が大丸東京店を閉店へ ファンから惜しむ声
2026年1月31日 14時35分

ざっくり言うと
「クルミッ子」などで知られる鎌倉紅谷が、大丸東京店の閉店を発表した
2月28日をもって閉店するといい、契約期間の満了に伴うものだと報告
ファンからは「残念です」「ショックすぎる」など惜しむ声が寄せられた