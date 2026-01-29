すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、新商品「デミグラスチーズ牛丼」を2月5日午前9時から期間限定で販売します。【画像】「え！ おいしそう！」“おんたま”トッピングした「デミグラスチーズ牛丼」を見る！「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼に香味野菜や赤ワインなどを煮込んだデミグラスソースと、レッドチェダー、エグモント、モッツァレラを使ったミックスチーズを盛り付けし、粉チーズとパセリをトッピング