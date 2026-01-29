すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、新商品「デミグラスチーズ牛丼」を2月5日午前9時から期間限定で販売します。

【画像】「え！ おいしそう！」 “おんたま”トッピングした「デミグラスチーズ牛丼」を見る！

「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼に香味野菜や赤ワインなどを煮込んだデミグラスソースと、レッドチェダー、エグモント、モッツァレラを使ったミックスチーズを盛り付けし、粉チーズとパセリをトッピングした商品です。牛肉のうまみと、デミグラスソースやチーズのコクが調和した「至福の味わい」を楽しめるとのことです。

また、「おんたま」をトッピングした「おんたまデミグラスチーズ牛丼」も同時に販売。デミグラスソースとチーズの風味に、「おんたま」のコクが加わった、芳醇（ほうじゅん）な味わいが特徴の一品です。

価格は「デミグラスチーズ牛丼」の並盛が660円（以下、税込み）、「おんたまデミグラスチーズ牛丼」の並盛が770円です。

一部店舗を除く1971店舗（1月29日時点）で販売予定です。

同社は「ぜひこの機会に、すき家やお家で濃厚な味わいが寒い時期にぴったりの『デミグラスチーズ牛丼』をお召し上がりください」とアピールしています。