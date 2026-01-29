岡山県警とバス事業者が行った訓練岡山・北区いずみ町 岡山県警とバス事業者がバスジャック事件を想定した訓練をしました。 この訓練は連携強化を目的に約2年に1度行われていて、29日は県内のバス会社などから約80人が参加しました。 訓練は、乗客約30人を乗せた路線バスが、刃物を持った男に乗っ取られたという想定です。 （犯人役の男）「俺は何もかも失ったんじゃ！最後にどかんと大きなことして人生を