全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。今回紹介するのは東洋水産から1月20日に発売されたばかりの「田中商店 辛オニ濃厚豚骨」だ。全国のセブン‐イレブンで順次発売されている。“田中商店”は東京都足立区に本店を構える博多豚骨ラーメンの人気店。筆者も都内での豚骨ラーメンの人気店を聞かれれば必ず名前を挙げたい名店だ。この商品は“田中商店”の特徴である濃厚豚骨スープに、人気トッピングである「赤