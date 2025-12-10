２２日、アルゴリズム設計上の幾何学的問題について議論する研究チームのメンバー。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月28日】中国の研究チームが独自開発した汎用型人工知能（AGI）システム「TongGeometry（中国名:通矩模型）」に関する成果が26日、国際学術誌「ネイチャー・マシンインテリジェンス」電子版に掲載された。高度な幾何学問題を自ら出題し、自動で解答する能力を兼ね備えた世界初のAGIで、専門家は、中国の研究チ