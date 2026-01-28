カレーチェーン「CoCo壱番屋」は、2026年2月1日（日）から、数量限定で「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」を販売する。バジルの香りと香味野菜のうまみがきいたココイチ定番のスープカレーに、厚切りのベーコンをトッピング。キャベツ、じゃがいも、なすなどの野菜が入ったボリューム感のある一品だ。【写真】チーズ後入れで味変も楽しめる「スープカレー」をもっと見るさらに、別皿で提供されるスモークチーズを後