2026年7月10日に60周年を迎える円谷プロ「ウルトラマンシリーズ」。今年はアニバーサリーイヤーとあって様々な企画やイベントが催されている。期待が高まる一方、歴代ウルトラマンの中でも屈指の人気を誇るウルトラセブン（以下、セブン）のフィギュアをめぐって、制作を手がけたメーカーのSNS投稿が話題となっている。「1月26日、《ウルトラセブン指先ポージング不良のお詫び・調整方法に関して》のタイトルでXを更新したのは、