ロート製薬は、ビタミンC研究から生まれた『メラノCC』ブランドの高付加価値シリーズとして、新たに『メラノCC＋（プラス）』シリーズを立ち上げ、第1弾としてフェイスマスク『メラノCC＋ AZmask』を新発売。2月2日（月）よりEC（Amazon、楽天、Qoo10、ロート通販）にて先行発売、3月14日（土）より全国のドラッグストアなどで展開する。【画像】中身はこちら！密膜ビタミンマスク同社は、長年にわたりビタミンC研究に取り組み