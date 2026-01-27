『メラノCC』から新シリーズ登場、第1弾は毛穴悩みに特化したフェイスマスク
ロート製薬は、ビタミンC研究から生まれた『メラノCC』ブランドの高付加価値シリーズとして、新たに『メラノCC＋（プラス）』シリーズを立ち上げ、第1弾としてフェイスマスク『メラノCC＋ AZmask』を新発売。2月2日（月）よりEC（Amazon、楽天、Qoo10、ロート通販）にて先行発売、3月14日（土）より全国のドラッグストアなどで展開する。
【画像】中身はこちら！密膜ビタミンマスク
同社は、長年にわたりビタミンC研究に取り組み、その可能性を追求。『メラノCC』ブランドは、ビタミンCが持つ多面的な働きに着目し、肌悩みに向き合うスキンケアとして進化を続けてきた。
近年のスキンケア市場では、ユーザーが成分や実感を見極める傾向が強まっている。中でも、毛穴の開きや黒ずみ、ざらつきといった悩みは、日常的なケアだけでは手応えを感じにくく、納得感のあるケアを求める声が高まっている。
こうした市場の変化を受け、『メラノCC』が大切にしてきたビタミンCの価値を軸に、さらに肌悩みに向き合うための進化として、高付加価値シリーズ『メラノCC＋（プラス）』を新たに立ち上げた。「ビタミンC＋α」という成分設計により、『メラノCC』の可能性を広げ、肌悩みにより深く向き合うことを目指したシリーズとなる。
その第1弾として誕生したのが、ピュアビタミンC（※1）とピュアアゼライン酸（※2）を組み合わせたフェイスマスク『メラノCC＋ AZmask』。成分の組み合わせと肌への届け方にこだわり、毛穴悩みに密着浸透（※3）する集中ケアとして、新たな選択肢を提案する。
『メラノCC＋ AZmask』は、毛穴の開きや黒ずみ、ざらつきといった悩みに着目し、ピュアビタミンC（※1）とピュアアゼライン酸（※2）を組み合わせたW浸透処方を採用。それぞれの成分を配合した処方で、毛穴悩みに多角的に働きかけ、つるんと整った肌へ（※4）導く。安定性に課題のあるピュアビタミンC（※1）の特性に着目し、ピュアアゼライン酸との組み合わせによる処方設計を採用し、使い心地にも配慮した設計に仕上げている。
また、成分を肌にしっかり届けるため、不織布の素材や密着感にもこだわりが。美容液をたっぷり含み、肌にぴたっと密着するシートにより成分が角層まで浸透し、使用直後はもちろん、翌朝にも感じられる“つるん”とした肌触りを目指した。毛穴集中ケアに適した、満足感のある使い心地となっている。
※1：アスコルビン酸（保湿成分）、※2：アゼライン酸（整肌成分）、※3：角層まで、※4：肌にうるおいを与え毛穴を目立たなくさせる
