【北京＝照沼亮介】中国国有の航空大手３社は２６日、日本路線の航空券の変更や払い戻しに無料で応じる期間を１０月２４日まで延長すると発表した。延期は２回目。日本を訪れる中国人観光客は減少傾向にあり、日中関係悪化の影響が深刻化する可能性がある。中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空の３社が発表した。各社は昨年１１月、中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけを受けて、昨年末までの払い戻しを無料にする