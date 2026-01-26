ファミリーマートは1月27日、「和食麺処サガミ」が監修した商品を東海地方(愛知県岐阜県・三重県の一部店舗・静岡県の一部店舗)のファミリーマートで発売する。「和食麺処サガミ」と初コラボ1975年7月に愛知県名古屋市に1号店を開店し、創業50年を超えた和食麺処サガミは、東海地区を中心に18都府県162店舗を展開しており、なごやめしの代表である「みそ煮込」の販売数が日本一の和食麺処で有名なレストランチェーン。今回、ファ