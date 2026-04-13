大阪梅田駅直結ですみなさんは天丼は好きでしょうか。ハイカロリーかつ炭水化物の塊という、いわば“約束された勝利の丼”。筆者も例に漏れず大好物で、正直いくらでも食べられる自信があります。ただ、これまで天丼といえば「ちょっと高級な丼ぶり」というイメージを持っていました。ところがその認識が、大阪のど真ん中で粉々に砕かれることになります。【写真】えっ…これが「600円大盛無料天丼」驚愕の全貌ですその舞台となっ