“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。同番組の2月のピックアップアーティストが、aoen（アオエン）に決定した。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！昨年6月にデビューしたばかり、“超青い”新世代J-POPボーイズグループ・aoenを、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日